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التشيك تحذر من التدخل الروسي في بيلاروسيا

07:26 م الإثنين 17 أغسطس 2020
التشيك تحذر من التدخل الروسي في بيلاروسيا

التشيك

براغ - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريتشك، اليوم الاثنين، من التدخل الروسي في بيلاروسيا، واصفًا المخاوف بهذا الشأن بأنها "مبررة".

وقال بيتريتشك في تصريحات لقناة "سي تي" التلفزيونية، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرسل إشارة واضحة إلى موسكو مفادها أن أي تدخل عسكري في الدولة السوفيتية السابقة سيكون غير مقبول.

وقال "نرفض تكرار ما يحدث في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم".

وقد دعت حكومة براغ مجلس الأمن القومي إلى عقد قمة طارئة حول الوضع في بيلاروس.

وقال بيتريتشك إن صور مينسك تذكره بالثورة المخملية والانتقال السلمي للسلطة في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1989.

في ذلك الوقت، كان الناس يطالبون بالتغيير وحياة أفضل ومستوى أعلى للمعيشة والحرية والديمقراطية، وقال "أعتقد أن الناس في بيلاروسيا لهم الحق في ذلك".

التشيك براغ بيلاروسيا

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