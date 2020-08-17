"الخارجية الكندية": تعيين سفيرة جديدة في بيروت تقود تنسيق الدعم للأزمة في لبنان

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، تعيين شانتال تشاستيناي، سفيرة جديدة لكندا في بيروت لتحل محل السفيرة السابقة إيمانويل لامورو.

يأتي تعيين السفيرة الجديدة في وقت حرج بالنسبة للبنان في أعقاب الانفجار المأساوي الذي هز العاصمة بيروت، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية، التي أضافت أن السفيرة ستقود تنسيق الدعم الكندي المستمر استجابة للأزمة، الذي يشمل معالجة الأزمة الإنسانية الفورية وتقديم الدعم لجهود إعادة البناء في المستقبل، حيث تقدم كندا ما مجموعه 30 مليون دولار كمساعدة للشعب اللبناني.

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين "كندا فخورة بأن تعلن أن شانتال تشاستيناي ستصبح سفيرة جديدة لها في لبنان؛ لتتولى هذا الدور في وقت حرج للبلاد. إنني أتطلع إلى العمل معها بشكل وثيق.. أود أيضا أن أشكر إيمانويل لامورو على خدمتها الاستثنائية خلال السنوات الثلاث الماضية".