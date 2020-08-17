كوشنر: اتفاق الإمارات وإسرائيل نقلة نوعية في الشرق الأوسط

(وكالات):

قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إن اتفاق السلام الذي أبرم، مؤخرا، بين دولة الإمارات وإسرائيل، يشكل مؤشرا على نقلة نوعية كبيرة في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وفي الثالث عشر من أغسطس الجاري، أعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات>

وحينما سئل كوشنر حول ما كان الاتفاق مقدمة لاتفاقات سلام أخرى مرتقبة بين إسرائيل ودول المنطقة في المستقبل، أوضح في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن الإدارة الأمريكية لا تكشفُ عن المباحثات الخاصة، لكنه أعرب عن تفاؤله بما هو قادم.

وأضاف كوشنر، أن ما قام الرئيس دونالد ترامب، خلال السنوات الثلاث الماضية، هو أنه أدرك الطبيعة غير العملية لمقاربة واشنطن السابقة في الشرق الأوسط، لأنها لم تخدم مصالح الولايات المتحدة.

وأورد أن ترامب حاول أن يجمع دول المنطقة حول مصالحها المشتركة، عوض التركيز على "تظلمات تاريخية".

وشدد كوشنر على أن الاتفاق توج ثلاث سنوات ونصف السنة من العمل الدبلوماسي الهائل لترامب، وأشار إلى الخطوات الحاسمة التي اتخذها الرئيس الأمريكي وسمحت ببناء الثقة التي أدت إلى الاتفاق.

وأوضح أن سياسة ترامب قادت إلى تعزيز علاقة أوثق مع حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، بعدما شهدت فتورا في السابق، وقال إن هذه الثقة في الرئيس الأمريكي هي التي ساعدت على الاتفاق.

وأورد أن كثيرين في الشرق الأوسط نشؤوا وسط جو من اليأس، لأنهم تابعوا سنوات وسنوات من الفشل ولم يساورهم الاعتقاد بأن الأمور قد تتغير وأن المشاكل قد تحل تماما.

وقال كوشنر إن الرئيس ترامب تعامل مع هذه المشاكل القائمة في الشرق الأوسط، ومضى بالمنطقة سنوات إلى الأمام.

وأن مستشار الرئيس الأمريكي أن دولا في الشرق الأوسط تريد الشيء نفسه أيضا، وهو المستقبل الواعد.