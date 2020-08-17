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الكويت تدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية

04:27 م الإثنين 17 أغسطس 2020
الكويت تدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (د ب أ):

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق صواريخ باليستية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الاثنين عن المصدر قوله إن هذه "الاستهدافات تشكل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وتهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة".

وناشد المصدر المجتمع الدولي إلى المسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن السعودية والمنطقة، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كانت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت أمس الاحد اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية)".

وزارة الخارجية الكويتية الكويت السعودية ميليشيا الحوثي

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