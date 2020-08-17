الأردن يدين محاولات الحوثيين استهداف مناطق مدنية في السعودية

عمان - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار محاولات الحوثيين استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي تجاه المنطقة الجنوبية، تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضه وتدميره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين- استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، ووقوفها بالمطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وقال الفايز إن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وإن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشيدا بقدرات قوات التحالف العربي ونجاحها في التصدي لهذه الهجمات واعتراض الصاروخ وتدميره.