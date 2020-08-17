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لبنان: الحريري يتوجه إلى هولندا لحضور جلسة الحكم في قضية اغتيال والده

04:04 م الإثنين 17 أغسطس 2020
لبنان: الحريري يتوجه إلى هولندا لحضور جلسة الحكم في قضية اغتيال والده

سعد الحريري

بيروت - أ ش أ

توجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة لاهاي بهولندا لحضور جلسة النطق بالحكم الذي ستصدره المحكمة الدولية الخاصة غدا في قضية اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وذكر المكتب الإعلامي لـ "الحريري – في بيان له اليوم – أن الحريري سيدلي عقب النطق بالحكم ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر عن المحكمة.

وشُكلت في أعقاب اغتيال رفيق الحريري، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى (المحكمة الخاصة بلبنان) ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارا من شهر مارس 2009 ، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري".

وأكد الادعاء العام خلال جلسات المحكمة الدولية، أن مصطفى بدر الدين - وهو أحد القيادات العسكرية البارزة بحزب الله - هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال رفيق الحريري، وقدم الادعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التي تفيد أن "بدر الدين" قاد بنفسه المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال.

واتهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة 4 أشخاص آخرين هاربين يحاكمون حاليا في إجراءات غيابية وهم كل من: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وقُتل مصطفى بدر الدين في تفجير استهدف أحد مراكز حزب الله داخل سوريا في شهر مايو 2016.

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