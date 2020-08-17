الصين تحث الولايات المتحدة على احترام "الخط الأحمر" بشأن تايوان

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" إن الولايات المتحدة يجب أن تحترم "الخط الأحمر" للصين فيما يتعلق بقضية تايوان.

جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية الصينية اليوم /الاثنين/، تعليقا على تقارير حول شراء سلطات تايوان طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لصناعة الطائرات، وإعلان وزارة الدفاع الأمريكية يوم /الجمعة/ عن إبرام شركة لوكهيد مارتن عقدا مدته 10 سنوات بقيمة 62 مليار دولار؛ لإنتاج جديد لطائرات "إف-16" للبيع العسكري الأجنبي.

وأضاف جيان أن قضية تايوان تتعلق بالشواغل الرئيسية للصين التي ستدافع بحزم عن سيادتها، مشيرا إلى أن بكين عارضت مرارا مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان باعتبار أنها تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.

وتابع أن "الاتفاق سيعرض العلاقات الصينية الأمريكية للخطر، وكذلك الاستقرار في مضيق تايوان"، مؤكدا أن "تايوان جزء من الصين، وأن بيع الأسلحة سيضر بالعلاقات الصينية الأمريكية، وأنه يتعين على الولايات المتحدة وقف الاتفاق بشكل فوري وأي اتصالات عسكرية مع جزيرة تايوان".