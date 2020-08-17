أمين عام مجلس التعاون الخليجي يستنكر التهديدات الإيرانية للإمارات

الرياض - (د ب أ):

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.

وطالب الحجرف ، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، إيران بـ "الالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".

وأكد "وقوف مجلس التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقاً من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتجزأ".

ودعا الحجر، في الوقت نفسه ، إيران إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات استدعت أمس الأحد القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية تهديدات وردت في خطاب للرئيس الإيراني حسن روحاني "بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات".

وكان روحاني قال أمس الأول السبت إن دولة الإمارات ارتكبت خطأ فادحا بإقامة علاقات مع إسرائيل، مُهددا أبوظبي بمعاملة مختلفة حال فتحت الباب أمام إسرائيل لدخول منطقة الخليج.