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مسؤولون من ألمانيا وتركيا وقطر في طرابلس لبحث وقف تدفق السلاح إلى ليبيا

02:12 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مسؤولون من ألمانيا وتركيا وقطر في طرابلس لبحث وقف تدفق السلاح إلى ليبيا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

طرابلس- (بي بي سي):

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركان الجيش التركي، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

ومن المنتظر أن يناقش الوزراء وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بالإضافة إلى بحث إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية المطلة على البحر المتوسط وفق ما ذكره وزير الخارجية الألماني.

وفي طرابلس يعتزم ماس لقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يتصارع مع المشير خليفة حتفر على السيادة في الدولة الغنية بالنفط.

واندلعت الحرب في ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي عام 2011. وباءت جميع محاولات التوسط في النزاع بالفشل .

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