لوكاشينكو: لن تكون هناك إعادة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

مينسك - أ ش أ

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم الاثنين أنه لن تكون هناك إعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال الرئيس البيلاروسي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن إعادة الانتخابات الرئاسية كما يطالب البعض، يعني اختفاء المصانع والمؤسسات الإنتاجية العملاقة في البلاد.

وأضاف "لا تنتظروا مني أبدا أن أفعل شيئا من هذا القبيل تحت الضغط، لن تكون هناك إعادة انتخاب، لأنه لن يكون بعد ذلك، لا مصنع مينسك للجرارات ولا مصنع مينسك للسيارات ولا مصنع بيلاروس لإنتاج الشاحنات العملاقة، سيختفي وسيتدمر كل شيء في غضون ستة أشهر".

وطالب الرئيس لوكاشينكو بتنفيذ إعادة توزيع السلطة من خلال العملية الدستورية، وليس من خلال المظاهرات في الشارع.