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برلماني تركي معارض ينتقد تحركات أردوغان في شرق المتوسط

11:22 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
برلماني تركي معارض ينتقد تحركات أردوغان في شرق المتوسط

اردوغان

أنقرة - أ ش أ

انتقد الدبلوماسي السابق ونائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" للشؤون الخارجية - أكبر أحزاب المعارضة في تركيا - أونال تشيفيكوز تحركات الحكومة في شرق المتوسط، معتبرا أن توترات بلاده مع أثينا تشكل مصدر قلق بالغ وخطير، محملا مسؤولية هذه الأزمة لوزارة الخارجية التركية.

وقال تشيفيكوز ـ في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية ـ "لقد طالب حزبنا مرارا بضرورة تحسين العلاقات مع النظراء الإقليميين في شرق المتوسط، ومنهم مصر وهي طرف إقليمي وفعال في هذه المنطقة، وتطوير علاقاتنا معها بالمستوى المطلوب هي أولى الخطوات نحو حل التوترات الحالية"، مضيفا أن "أكبر مشكلة في السياسة التركية الخارجية في الوقت الراهن تعود لعدم مراعاة الجدارة عند تعيين موظفين في وزارة الخارجية".

كانت المعارضة التركية قد صعدت من موقفها إزاء سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، الخارجية مع دول العالم عقب إصراره على التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط في منطقة خارج حدودها البحرية و متنازع عليها مع اليونان.

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أردوغان شرق المتوسط حزب الشعب الجمهوري تركيا وزارة الخارجية التركية

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