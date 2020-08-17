اشتباكات بين الجيش السوري والقوات الأمريكية في القامشلي وسقوط ضحايا

(وكالات):

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، بمقتل جندي من الجيش السوري وإصابة 2 آخرين، في استهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع الحاجز مرور دورية أمريكية.

من جانبها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "عناصر حاجز "رشو" في الجيش السوري في قرية تل الذهب جنوبي شرقي القامشلي بريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من ٤ مدرعات أمريكية من العبور عبر الحاجز المذكور كان قادم من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم " قسد " الموالي له".

وأضافت أن "اشتباكاً مباشراُ وقع بين الطرفين ما أدى إلى مقتل جندي في الجيش السوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بينهما ضابط برتبة "ملازم" حيث تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في القامشلي الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضهم للرصاص المباشر في الساقين والأفخاذ".

واستطردت: "عناصر الجيش السوري منعوا المدرعات من العبور حيث مازالت تقف عند إحدى حواجز تنظيم قسد على أطراف القرية".

كما نقلت "سبوتنيك" عن مصادر أهلية أن عددا من "جنود الجيش الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش السوري خلال الاشتباك".

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع حواجز الجيش السوري الدوريات الأمريكية في ريف القامشلي من العبور، ولكن التطور اليوم هو بالرد الأمريكي على الحادثة ومقتل وجرح عدد من جنود الجيش السوري.