كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة
إعداد - رمضان حسن:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و111 ألفًا و755إصابة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و 398 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة في 22 دولة عربية اليوم إصابات جديدة بالفيروس ، حيث بلغت الإصابات اليوم في الوطن العربي 10 آلاف و 822 ألف إصابة و216 حالة وفاة،
كورونا.. لحظة بلحظة
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