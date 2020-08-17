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كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة

01:40 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة

كورونا

إعداد - رمضان حسن:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و111 ألفًا و755إصابة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و 398 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في 22 دولة عربية اليوم إصابات جديدة بالفيروس ، حيث بلغت الإصابات اليوم في الوطن العربي 10 آلاف و 822 ألف إصابة و216 حالة وفاة،

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فيروس كورونا الوطن العربي حالات وفاة

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