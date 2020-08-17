تحقيق للشرطة في ألمانيا بعد انتشار فيديو لاعتقال شاب على نمط فلوريد بأمريكا
دوسلدورف - (د ب أ):
أعلنت الشرطة المحلية في ألمانيا اليوم الأحد أن مقطعا مصورا لرجل شرطة يضغط بركبته على رأس شاب ممددا على الأرض خلال إلقاء القبض عليه قد تسبب في فتح تحقيق رسمي، بعدما أثار المقطع تنديدا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تبادل المقطع المصور لعملية الاعتقال التي جرت في وسط دوسلدورف، على الانترنت بشكل سريع لتشابهها مع اعتقال الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلوريد في الولايات المتحدة، حيث تسببت وفاته في اندلاع احتجاجات في أنحاء العالم بعدما تم تصويره وهو يختنق تحت أقدام رجل شرطة.
وقالت الشرطة إن الشاب، المقبوض عليه في المقطع المصور، لم يصب بأذى بشكل خطير وأن الواقعة جرت بمدينة دوسلدورف القديمة مساء يوم السبت في حدود الساعة 30ر7 مساء.
قالت شرطة دوسلدورف ووزير الداخلية الإقليمي مساء اليوم الأحد إنه سيتم فتح تحقيق من جانب مقر شرطة مدينة ديوسبورج.
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