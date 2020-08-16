موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليبلغ الإجمالي 4666 حالة
موسكو - (أ ش أ):
سجلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الوفيات بالعاصمة الروسية إلى 4666 حالة.
ذكر بيان صادرعن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا أنه "تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الوفيات في العاصمة الروسية إلى 4666 حالة"، ما يعد انخفاضًا بحالة وفاة واحدة عن معدل أمس، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.
يذكر أن مقر مكافحة وباء "كوفيد-19" في روسيا، أعلن بوقت سابق اليوم الأحد، أن العاصمة موسكو "سجلت 688 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو عدد أكبر من أي منطقة أخرى في روسيا، تليها سانت بطرسبرج بـ 163 حالة، وضواحي موسكو بـ 154 حالة"، فيما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 922853 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس السبت، عن بدء عمليات إنتاج اللقاح ضد فيروس "كورونا" المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني "غاماليا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربًا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.
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