القاهرة - (أ ش أ):

أكدت مصر خلال الاجتماع السداسي، الذي دعت إليه جنوب أفريقيا اليوم الأحد، على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ( مصر - وإثيوبيا - السودان) ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب( مصر -السودان).

وشارك وزيرا الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى اليوم الأحد في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة.

وذكرت الخارجية أنه تقرر أن تُستأنف المفاوضات اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت وزارة الري السودانية، أعلنت في بيان لها اليوم، عقد اليوم اجتماع سداسي بمشاركة وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.

وانطلقت، اليوم فعاليات الاجتماع السُداسي الذي يُجرى عبر تقنية "فيديو كونفرانس" حول ملء وتشغيل سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)..

وكتب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر تويتر: "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي.. بدء فعاليات الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة".