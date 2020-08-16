مفاوضات سد النهضة.. السودان: نسعى لصياغة "وثيقة موحدة" في اجتماع الثلاثاء

وكالات

أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين، استئناف المفاوضات حول سد النهضة بعد غد الثلاثاء، للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث ليصاغة في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والممثلين عن الاتحاد الأفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن قمر الدين، تأكيده أن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيرسيل رامافوسا، بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح أساس لاتفاق بين الدول الثلاث.

وكانت وزارة الري السودانية، أعلنت في بيان لها اليوم، عقد اليوم اجتماع سداسي بمشاركة وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع جاء تجاوبًا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات.

وطالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في 4 أغسطس الجاري، و تقرير الخبراء المقدم للقمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو الماضي.

وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي و على أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا و مبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في ضرر للآخرين.

وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلاً إضافي على تعزيز التعاون الإقليمي و تأكيد لمبدأ البحث عن "حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية".

وبعد مناقشات مطولة، قرر المجتمعون استئناف التفاوض، الثلاثاء المقبل، للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

وانطلقت، اليوم فعاليات الاجتماع السُداسي الذي يُجرى عبر تقنية "فيديو كونفرانس" حول ملء وتشغيل سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية".

وكتب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر تويتر: "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي.. الآن بدء فعاليات الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة".

من جانبه، أعلن وزير الري والمياه والإثيوبي سيلشي بيكيلي، عن اجتماع سُداسي مُشترك حول سد النهضة، بناء على دعوة من وزير خارجية جنوب أفريقيا، وبحضور مندوب الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية جنوب أفريقيا.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من تجديد مصر والسودان تأكيدهما على ضرورة التوصل إلى "اتفاق ملزم" بخصوص ملف سد النهضة المتعثر، وذلك في خِتام زيارة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى الخرطوم.

وأكد الجانبان، في بيان تلاه وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، مساء أمس السبت، على أن المفاوضات هي "السبيل الأمثل" لحل القضية التي تثير خلافا بين الدولتين وإثيوبيا.

وخلال الزيارة التي بحث خلالها مدبولي عددًا من ملفات التعاون المشترك مع مسؤولين سودانيين، أبدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن تفاؤله بالوصول الى حل مُرضٍ في المفاوضات.

والأسبوع الماضي، طلبت القاهرة والخرطوم تأجيل المفاوضات بشأن السدّ لمدة أسبوع لاجراء مشاورات داخلية.

ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكن لم يُتوصل إليه بعد.