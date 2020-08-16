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قائد الجيش الليبي يتابع النقاط الخاصة بالقطاع النفطي وقدرته على توفير أولويات المواطن

09:29 م الأحد 16 أغسطس 2020
قائد الجيش الليبي يتابع النقاط الخاصة بالقطاع النفطي وقدرته على توفير أولويات المواطن

خليفة حفتر

بني غازي - (أ ش أ):
اجتمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، اليوم الأحد، في مدينة بنغازي مع كل من جاد الله العوكلي عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومحمد بن شتوان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط.
وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أنه تم خلال الاجتماع طرح العديد من النقاط التي تخص القطاع النفطي ومن ضمنها دور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يمكن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية.

خليفة حفتر القوات المسلحة الليبية بني غازي المؤسسة الوطنية للنفط

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