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ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

04:52 م الأحد 16 أغسطس 2020
ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

الدكتور أحمد الطيب

ماليزيا - (أ ش أ)

قرر السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م" وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأعلن الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أنه قد تم منح هذه الجائزة إلى فضيلة الإمام الأكبر تقديرًا لدور مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلته في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية، مشيدًا بالدور الذي يلعبه مبعوثي الأزهر في ماليزيا، وذلك خلال لقاء الوزير الماليزي مع السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، في مقر وزارة الشؤون الإسلامية بماليزيا.

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Asha
أحمد الطيب جائزة الشخصية الإسلامية ماليزيا شيخ الأزهر السلطان عبد الله أحمد شاه

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