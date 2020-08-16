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العراق يسجل 75 وفاة و4348 إصابة جديدة بكورونا

04:50 م الأحد 16 أغسطس 2020
العراق يسجل 75 وفاة و4348 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة العراقية

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 4348 إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، إجمالي العدد الإجمالي للمصابين إلى 176931 حالة في أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة.

وبحسب علم، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 5860 حالة بعد تسجيل 75 حالة وفاة اليوم الأحد، في حالة وفاة الحالة بعد تسجيل 2674 حالة وفاة اليوم.

وزارة الصحة العراقية بغداد فيروس كورونا

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