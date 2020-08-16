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مقتل وإصابة 17 شخصًا في ثلاث حوادث إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

04:31 م الأحد 16 أغسطس 2020
مقتل وإصابة 17 شخصًا في ثلاث حوادث إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

شرطة الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت شرطة مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، اليوم الأحد، إن 17 شخصًا أصيبوا بالرصاص في حوادث إطلاق نار في ثلاثة مواقع منفصلة في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال مساعد قائد الشرطة، بول نيوديجيت، لوسائل إعلام، إن أحد هذه الحوادث وقع في حي "أوفر ذا راين" بالمدينة، وأسفر وحده عن إصابة 10 أشخاص، ومن المحتمل أن يكون بينهم قتيلان، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وفي حي "وولنوت هيلز" أصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص، وفي حي "أفوندال"، أصيب أربعة، وقالت الشرطة إنه من المحتمل أن يكون بينهم قتيلان.

وأفادت وسائل إعلام بأن حوادث إطلاق النار الثلاثة وقعت في غضون 60 إلى 90 دقيقة، لكن مساعد قائد الشرطة قال إنها حوادث منفصلة على ما يبدو لكنها مروعة ومأساوية. ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن مشتبه بهم.

وقال نيوديجيت "ليلة واحدة شديدة العنف في مدينة سينسيناتي. ننظر في 17 ضحية محتملة، منها ما قد يصل إلى أربعة قتلى في هذا الوقت. لماذا؟ سيكون هذا هو السؤال".

وفي يوليو الماضي، ذكرت صحيفة "ذي إنكوايرر" أن المدينة شهدت ارتفاعًا في حوادث إطلاق النار والقتل بسبب العنف المسلح خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

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حوادث إطلاق نار ولاية أوهايو الأمريكية

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