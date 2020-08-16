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قرصنة آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية في كندا

09:58 ص الأحد 16 أغسطس 2020
قرصنة آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية في كندا

قرصنة

أوتاوا- أ ش أ:

نجح قراصنة مؤخرا في اختراق آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية كندية عبر شبكة الإنترنت، وذلك وفقا لما أعلنته السلطات الكندية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية ـ في بيان أوردته قناة "الحرة"، الأحد، إن الهجمات استهدفت خدمة "جي سي كي" التي تستخدمها حوالي 30 وزارة فيدرالية، وحسابات لوكالة الإيرادات الكندية.

وأضافت أن كلمات المرور وأسماء مستخدمي 9041 حسابا على خدمة "جي سي كي" تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، واستخدمت لمحاولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، مؤكدا أن كل الحسابات التي تضررت من الهجوم تم إلغاؤها.

وأوضحت أن القراصنة استهدفوا حوالي 5500 حساب لوكالة الإيرادات الكندية، مشيرة إلى أنه تم تعليق الدخول إلى هذه الحسابات لحماية بيانات دافعي الضرائب.

وأكد البيان أن الحكومة والشرطة الفدرالية فتحتا تحقيقا لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للخصوصية وما إذا كان قد تم الحصول على معلومات من هذه الحسابات.

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