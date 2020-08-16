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وزير إسرائيلي: قد نوقّع اتفاقية سلام مع السودان قبل نهاية العام

09:07 ص الأحد 16 أغسطس 2020
وزير إسرائيلي: قد نوقّع اتفاقية سلام مع السودان قبل نهاية العام

وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين

تل أبيب - (د ب أ):

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.

ونقلت هيئة البث الإسرائلي اليوم الأحد عن الوزير القول إنه "يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي".

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين القدس والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير الماضي واتفقا على "بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات" بين الجانبين.

وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل السودان اتفاقية سلام

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