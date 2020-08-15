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البحرين ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" منظمة إرهابية

03:08 م السبت 15 أغسطس 2020
البحرين ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" منظمة إرهابية

البحرين

المنامة - أ ش أ

رحّبت وزارة الخارجية البحرينية بإعلان ليتوانيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وقرارها بمنع دخول أفراد هذه المنظمة لأراضيها لمدة ١٠ سنوات، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأعربت الوزارة - حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت- عن تقديرها لجهود ليتوانيا في محاربة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية، مشددة على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

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البحرين حزب الله منظمة إرهابية ليتوانيا

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