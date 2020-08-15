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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا داخل الجيش الأوكراني إلى 401

03:01 م السبت 15 أغسطس 2020
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا داخل الجيش الأوكراني إلى 401

قوات الجيش أوكرانية

كييف - أ ش أ

أعلنت القوات الطبية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية إلى 401 حالة بعد تسجيل 35 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالقوات الطبية - في بيان أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية - أن "القوات الأوكرانية سجلت 401 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفها منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن".

وسجلت أوكرانيا 1847 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 89719 حالة على مستوى البلاد.

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