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وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز الأمن والتنمية في منطقة "التبت"

03:00 م السبت 15 أغسطس 2020
وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز الأمن والتنمية في منطقة "التبت"

وزير خارجية الصين

بكين - أ ش أ

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، إلى تعزيز الجهود لصيانة الأمن ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة "التبت" ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وقال وانغ - في ندوة تحدث فيها عن الوضع الدولي الحالي - "إن أمن واستقرار التبت يرتبطان ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة للبلاد"، مشيرا إلى أنه في مواجهة التحديات التي يشكلها وباء "كورونا"، وكذلك الوضع الدولي الراهن، فإنه سيتم تقديم إسهامات لاستقرار المنطقة وانفتاحها، إلى جانب تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية هناك.

وأشار وانغ - الذي تفقد المناطق الحدودية في التبت - إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، حققت التبت إنجازات تنموية ملحوظة واستقرارا في المناطق الحدودية.

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وزير خارجية الصين التنمية منطقة التبت

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