ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في إيران إلى 341 ألفا و70 حالة

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في إيران إلى 341 ألفا و

طهران - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 341 ألفا و70 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة سادات لاري - في تصريح أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم تسجيل 161 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 19 ألفا و492 شخصا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2245 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أن عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 295 ألفا و630 شخصا فيما يخضع 3911 من المصابين للعناية المركزة.