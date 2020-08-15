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أفغانستان: مقتل 9 أفراد من قوات الأمن في هجوم لحركة "طالبان"

02:02 م السبت 15 أغسطس 2020
أفغانستان: مقتل 9 أفراد من قوات الأمن في هجوم لحركة "طالبان"

حركة طالبان

كابول - أ ش أ

لقي 9 أفراد من قوات الأمن الأفغانية على الأقل حتفهم في هجومين شنتهما حركة "طالبان" الإرهابية في محافظتي "أوروزغان" و"بغلان"، حسبما أعلنته الشرطة في كلتا المحافظتين.

وذكرت قناة "طلوع" الباكستانية، اليوم السبت، أن الاشتباكات بين الجانبين في بغلان وقعت على طريق "كابول ـ بغلان" السريع وطريق "بغلان-سامانغان" السريع بالقرب من قاعدة عسكرية ووحدة خاصة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة 4 أخرين، لافتا إلى أن المحافظة كانت قد واجهت عددا من الاشتباكات في "بغلان" خلال الشهر الماضي.

وفي جنوب أفغانستان، أعلن المتحدث باسم حاكم محافظة "أوروزغان"، زلقاي عبادي، مقتل خمسة من قوات الأمن وإصابة 5 أخرين في الهجوم الذي وقع في ضواحي مدينة "تارينكوت" بوسط المحافظة.

وأشارت الشبكة إلى أن الهجومين وقعا مساء أمس الجمعة.

يذكر أن هجمات طالبان تأتي بالتزامن مع بدء الحكومة الأفغانية في الإفراج عن 400 سجين من الأعضاء البارزين الخطرين في الحركة المتطرفة،؛ حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاقية للسلام لإنهاء الصراع القائم بين طالبان والحكومة الأفغانية منذ أكثر من 17 عاما. كما كان قد وصف الرئيس أشرف غني بأن عملية الإفراج عن هؤلاء المساجين "خطيرة"، لكنها "ضرورية" تجاه المضي قدما في عملية السلام.

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حركة طالبان أفغانستان قوات الأمن

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