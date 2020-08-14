تقارير: وضع وزير الدفاع الإثيوبي قيد الإقامة الجبرية

وكالات:

قالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إنه تم وضع وزير الدفاع الإثيوبي، ليما ميجرسا، قيد الإقامة الجبرية، بعد خلافات مع رئيس الوزراء آبي أحمد التي وصلت إلى ذروتها مؤخرًا.

فيما أكدت صحيفة "إثيوبيا إنسايدر"، وهي وسيلة إخبارية محلية عبر الإنترنت خبر وضع وزير الدفاع الإثيوبي قيد الإقامة الجبرية بعدما نشرت أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لثلاثة مصادر تحدثت إلى "أديس ستاندرد "، تم إخبار وزير الدفاع من قبل رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، آدم محمد، مساء الثلاثاء، أنه يجب "البقاء" في مقر إقامته قبالة شارع بولي "حتى إشعار آخر".

وأكد مصدران من الوزارة، الأربعاء، منع بعض موظفي وزارة الدفاع، بمن فيهم سكرتيرته من الوصول إلى مكتبه، والذي تم تفتيشه لاحقًا من قبل أفراد من قوات الشرطة الاتحادية.

وتم تعيين ليما وزيراً للدفاع في 18 أبريل 2019.

وأوضحت "أديس ستاندرد"، أن علاقة ليما برئيس الوزراء آبي توترت مؤخرًا بعد أن انتقد صراحة تحرك رئيس الوزراء لتفكيك الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي لصالح حزب الرخاء الحالي.

وبرغم إعلان ليما تضييق خلافاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي والعمل معه، إلا أن العلاقات بين الحليفين السابقين لم تتعاف منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء أبي وليما في أعقاب اغتيال فنان الأورومو البارز هاكالو هونديسا والحملة القمعية التي شهدت سجن شخصيات معارضة من أورومو وصحفيين ونشطاء وأكاديميين.