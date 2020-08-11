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"فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة تتضمن معلومات خطأ عن كورونا

11:06 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
"فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة تتضمن معلومات خطأ عن كورونا

شركة فيسبوك

واشنطن - (د ب أ)

حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكثر من 7 ملايين مشاركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب احتوائها على معلومات خطأ عن فيروس كورونا المستجد ويمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس.

كما وضع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر علامات تحذير على حوالي 98 مليون مشاركة تحتوي على معلومات مشكوك فيها لكنها أقل خطورة عن الفيروس، بحسب ما ذكره جاي روزين نائب رئيس شركة فيسبوك.

وتواجه شبكة "فيسبوك" ضغوطًا متزايدة لتقليل المعلومات المزيفة على منصتها، حيث اتخذت موقفا أشد صرامة بشأن مراقبة المحتوى خلال الشهور الأخيرة.

وحذفت شبكة "فيسبوك" مؤخرًا مشاركة من صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب احتوائها على بيانات غير صحيحة عن جائحة كورونا.

وذكرت شركة "فيسبوك" في رسالة عبر الإنترنت إنه "في حين تحسنت تكنولوجيا تحديد حذف المحتوى المخالف للقواعد لدينا، مازالت هناك مناطق نعتمد فيها على الناس في كل من المراجعة وتطوير تقنياتنا".

فيسبوك فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي كوفيد19

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