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قاضٍ مكسيكي يأمر باعتقال 19 مسؤولاً أمنيًا سابقًا بتهم فساد

10:25 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
قاضٍ مكسيكي يأمر باعتقال 19 مسؤولاً أمنيًا سابقًا بتهم فساد

تعبيرية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أصدر قاضٍ مكسيكي اليوم الثلاثاء، أوامره بالقبض على 19 مسؤولاً سابقًا بأجهزة الأمن والشرطة للاشتباه بضلوعهم في اختلاس 112 مليون دولار.

ونقلت تقارير إعلامية عن محققين قولهم إن هذه الأموال مصدرها إبرام صفقات بأسعار مغالى فيها لشراء وصيانة معدات استخباراتية وطائرات ومروحيات وعربات للشرطة.

وقال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي "مسؤوليتنا عدم السماح بالفساد ولا التستر عليه".

وأضاف الرئيس، الذي كان قد تعهد باجتثاث الفساد المستشري على نطاق واسع في المكسيك أن "أموالاً نقدية تم سحبها من البنوك بدون إيصالات". وكانت حكومة أوبرادور هي التي تقدمت بدعوى قضائية بشأن هذه القضية.

ووقعت جرائم الفساد المشتبه بها في هذه القضية في عهد الرئيس السابق إنريكي بينا نيتا، الذي تولى الرئاسة خلال الفترة من 2012 حتى 2018.

المكسيك الفساد مانويل لوبيز أوبرادور

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