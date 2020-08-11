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مسؤول يمني يؤكد خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم

10:22 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مسؤول يمني يؤكد خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم

ميناء عدن

اليمن - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، الدكتور اليمني محمد أمزربه، خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم أو أي مواد خطرة، وأنه لا يوجد إلا حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء أثناء زيارة وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي للميناء لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من النائب العام اليمني القاضي الدكتور علي الأعوش، لمتابعة ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم الخطرة في الميناء، محتجزة منذ 3 سنوات.

وأوضح أمزربه، أن نتائج التقارير الصادرة من اللجنة التي كُلفت من النائب العام، أكدت عبر الفحوصات المخبرية عدم وجود أي مواد خطيرة في الميناء، ووجود حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية حسب الوثائق الرسمية من الخط الملاحي والموافقات الفنية من وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى أن الميناء يسير بوتيرة عالية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن والعالم بسبب جائحة كورونا، حيث حقق إنجازات كبيرة رغم خسارة اليمن 280 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين لشركات التأمين، لتتمكن من دخول الموانئ اليمنية، مؤكداً أن الميناء واجه الكثير من التحديات للاستمرار في تقديم الخدمات العامة لكافة القطاعات الحيوية في البلاد.

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ميناء عدن محمد أمزربه نترات الأمونيو أسمدة زراعية

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