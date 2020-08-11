إطلاق سراح قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية في هونج كونج بكفالة مالية

هونج كونج - (د ب أ)

جرى الإفراج عن قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، جيمي لاي، من الاحتجاز لدى الشرطة مساء اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من 40 ساعة وسط هتافات أنصار الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن لاي اضطر إلى دفع ما يعادل نحو 37600 دولار أمريكي كفالة، بالإضافة إلى وديعة ضمان إضافية.

كما أُطلق سراح عدة نشطاء آخرين بكفالة. وكانت شرطة هونج كونج قد احتجزت لاي أمس الاثنين، للاشتباه في انتهاكه لقانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج ، في الوقت الذي تواصل فيه بكين تشديد قبضتها على المدينة.

و اشترى سكان هونج كونج نسخا كثرة من صحيفة" آبل ديلي" اليومية التي أسسها لاي، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من اعتقاله في أكبر ضربة للحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة منذ صدور قانون الأمن القومي في يونيو.

واصطف سكان هونج كونج لشراء الصحيفة في استعراض لدعم لاي وعدد آخر من كبار المديرين التنفيذيين في شركة النشر التابعة للصحيفة "نيكست ديجيتال" الذين تم القبض عليهم في إطار الحملة . ونفدت نسخ الصحيفة في العديد من متاجر المدينة التي تعد مركزا عالميا للتجارة.

وارتفع سهم "نيكست ديجيتال" بنسبة 4ر331 بالمئة بنهاية جلسة التداول اليوم الثلاثاء.