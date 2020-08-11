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لبنان يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 7121 حالة

09:04 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
لبنان يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 7121 حالة

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - ( د ب أ )

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان اليوم الثلاثاء، إلى 7121 بعد تسجيل 309 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 87 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل309 إصابة بفيروس كورونا جديدة من بينها 303 حالة من المقيمين و6 حالات من الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 7121 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 87 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 35 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2377.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس الجاري.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت) منذ بداية تموز/يوليو الماضي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان. على أن يستقبل المطار 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعاً كبيراً منذ حوالي شهر.

لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة العامة اللبنانية

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