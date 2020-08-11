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المكسيك تشارك في اختبار 4 لقاحات لفيروس كورونا

08:57 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
المكسيك تشارك في اختبار 4 لقاحات لفيروس كورونا

وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سوف تشارك في المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية الخاصة بأربعة لقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

ووقعت الحكومة المكسيكية مذكرات تفاهم مع شركات "جانسون" وهي فرع بلجيكي لشركة "جونسون أند جونسون" وشركتين صينيتين للتكنولوجيا الحيوية هما "كان سينو بيولوجيكس" و"والفاكس".

وكانت الحكومة المكسيكية، قد أعلنت في وقت سابق توقيع مذكرة تفاهم مع "سانوفي" الفرنسية للصناعات الدوائية

وقال إبرارد إن الاختبارات سوف تبدأ ما بين سبتمبر ويناير المقبلين.

ويجري تطوير أكثر من 170 لقاحًا في مختلف أنحاء العالم لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 700 ألف شخص.

وسجلت المكسيك 53 ألف وفاة جراء الفيروس، وهي ثالث أكبر دولة في العالم من حيث معدلات الوفاة بسبب كورونا.

وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد فيروس كورونا الاختبارات السريري

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