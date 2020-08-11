أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

ألمانيا تسلم أجهزة طبية لمستشفى روسي للمحاربين القدامى

07:20 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ألمانيا تسلم أجهزة طبية لمستشفى روسي للمحاربين القدامى

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (د ب أ)

سلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أجهزة طبية إلى مستشفى للمحاربين القدامي، في مدينة سان بطرسبورج، اليوم الثلاثاء.

ويُعَالَج في هذا المستشفى ناجون من حصار مدينة ليننجراد (الاسم القديم لسان بطرسبرج) إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في المدينة بسبب حصار الجيش النازي للمدينة في الفترة بين سبتمبر 1941 حتى يناير 1944، وقد حاول الجيش النازي آنذاك تجويع سكان المدينة.

يذكر أن الحكومة الألمانية قدمت دعما بقيمة 12 مليون يورو إلى المستشفى وملتقى للمحاربين القدامى.

ووصف ماس المساعدة بأنها " اعتراف صريح بالمسؤولية الألمانية حيال الظلم الذي وقع هنا لملايين الأشخاص، ونحن نتحمل هذه المسؤولية انطلاقا من رغبتنا العميقة في المصالحة".

كان ماس قد أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل توجهه إلى سان بطرسبرج.

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني ألمانيا مستشفى روسي أجهزة طبية

الخبر التالى:

سنغافورة: تطهير جميع مهاجع العمال من فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة مستشفيات العزل.. هل نقترب من موجة ثانية لكورونا في مصر؟