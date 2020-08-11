ألمانيا تسلم أجهزة طبية لمستشفى روسي للمحاربين القدامى

برلين - (د ب أ)

سلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أجهزة طبية إلى مستشفى للمحاربين القدامي، في مدينة سان بطرسبورج، اليوم الثلاثاء.

ويُعَالَج في هذا المستشفى ناجون من حصار مدينة ليننجراد (الاسم القديم لسان بطرسبرج) إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في المدينة بسبب حصار الجيش النازي للمدينة في الفترة بين سبتمبر 1941 حتى يناير 1944، وقد حاول الجيش النازي آنذاك تجويع سكان المدينة.

يذكر أن الحكومة الألمانية قدمت دعما بقيمة 12 مليون يورو إلى المستشفى وملتقى للمحاربين القدامى.

ووصف ماس المساعدة بأنها " اعتراف صريح بالمسؤولية الألمانية حيال الظلم الذي وقع هنا لملايين الأشخاص، ونحن نتحمل هذه المسؤولية انطلاقا من رغبتنا العميقة في المصالحة".

كان ماس قد أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل توجهه إلى سان بطرسبرج.