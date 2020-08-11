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من بيروت.. شكري يؤكد لجنبلاط دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان

03:32 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
من بيروت.. شكري يؤكد لجنبلاط دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- أ ش أ:

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان، خلال لقاء مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيروت.

وغرّد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عبر تويتر، الثلاثاء:-"استكمالاً للقاءاته المُكثفة من العاصمة اللبنانية بيروت، وزير الخارجية ‫سامح شكري يبحث مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ‫وليد جنبلاط آخر مُستجدات المشهد اللبناني ويؤكد على دعم ‫مصر الكامل للأشقاء في ‫لبنان".

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