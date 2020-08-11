كورونا يضرب نيوزيلندا مجددا بعد مرور100 يوم دون تسجيل حالات إصابة جديدة
ولينجتون- (د ب ا):
أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب مرور 100 يوم دون تسجيل أي حالات عدوى محلية.
أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.
وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و 22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات مركز جونز هوبكنز.
وقال مدير عام الصحة النيوزيلندي آشلي بلومفيلد إن تحقيق 100 يوم دون انتقال العدوى بين أفراد المجتمع يعد إنجازًا مهمًا، ومع ذلك، كما نعلم جميعًا، لا يمكننا الشعور بالاطمئنان.. لقد رأينا في الدول الأخرى مدى سرعة ظهور الفيروس مرة أخرى وانتشاره في الأماكن التي كانت تحت السيطرة، لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد والتحرك سريعًا للقضاء على أي حالات مستقبلية في نيوزيلندا ".
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