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من هو حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري؟

12:05 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
من هو حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري؟

حمودة الصباغ

وكالات:

أعاد مجلس الشعب السوري الجديد (البرلمان) انتخاب رئيس المجلس السابق حمودة الصباغ رئيسا له. ولم يترشح لمنصب رئيس المجلس سوى حمودة الصباغ، وهكذا فاز بالتزكية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وكان المجلس استأنف صباح اليوم جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الثالث، التي بدأها أمس، واستكمل الأعضاء فيها اليوم أداء القسم الدستوري.

من هو حمودة الصباغ؟

من مواليد مدينة الحسكة 1959، متزوج وله خمسة أبناء. أصبح نائب في "مجلس الشعب" منذ 2007 ولأربعة أدوار متتالية. انتخب رئيسا لمجلس الشعب في سبتمبر 2017، خلفا لهدية عباس، التي أقالها المجلس بعد نحو عام على انتخابها كأول امرأة ترأس المجلس (في الدور التشريعي الثاني).

أصبح عضوا في اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في 2005، ثم عضوا في القيادة المركزية للحزب في 2017.

شغل عددا من المناصب، منها نقيب المحامين في الحسكة منذ 1997 وحتى 2001.

كان رئيسا لمكتب الفلاحين القطري، في القيادة القطرية (المركزية لاحقا) لحزب البعث.

خلال عمله البرلماني ترأس جمعية الصداقة البرلمانية السورية – اليونانية، وهو حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

حمودة الصباغ مجلس الشعب السوري سوريا

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