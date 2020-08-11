شكري يتفقد المركز الطبي الاستشفائي المصري ببيروت
بيروت- أ ش أ:
أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، جولة تفقدية للمركز الطبي الاستشفائي ببيروت، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى لبنان.
وتفقد شكري الأقسام المختلفة للمستشفى المصري، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الأدوار والخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى المصري في إطار الدعم الذي تقدمه مصر إلى لبنان.
وثمن شكري الدور المهم الذي تضطلع به المستشفى المصري في لبنان والمستوى المتميز للخدمات العلاجية التي يقدمها بمستشفى بصورة مجانية بالكامل لكافة من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.
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