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شكري يتفقد المركز الطبي الاستشفائي المصري ببيروت

12:03 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
شكري يتفقد المركز الطبي الاستشفائي المصري ببيروت

سامح شكري وزير الخارجية

بيروت- أ ش أ:

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، جولة تفقدية للمركز الطبي الاستشفائي ببيروت، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى لبنان.

وتفقد شكري الأقسام المختلفة للمستشفى المصري، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الأدوار والخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى المصري في إطار الدعم الذي تقدمه مصر إلى لبنان.

وثمن شكري الدور المهم الذي تضطلع به المستشفى المصري في لبنان والمستوى المتميز للخدمات العلاجية التي يقدمها بمستشفى بصورة مجانية بالكامل لكافة من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.

هذا المحتوى من

سامح شكري يروت لمركز الطبي الاستشفائي المصري ببيروت

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