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تقرير: السلطة الفلسطينية استأنفت التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة بعد تعليق "خطة الضم"

10:49 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تقرير: السلطة الفلسطينية استأنفت التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة بعد تعليق "خطة الضم"

محمود عباس

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية استأنفت التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة.

وأضافت، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الاستئناف جرى بعد تلقي السلطة تأكيدات من الولايات المتحدة بأن الخطة التي كان يجري العمل على تنفيذها لضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل لن تحدث.

وكانت السلطة الفلسطينية علقت التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام بعدما أعلنت إسرائيل عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية، في إطار خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

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