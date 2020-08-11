بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد كورونا في العالم

وكالات:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وفي وقت سابق، أكّد نائب وزير الصحة الروسي أنه "سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن".

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستبدأ في سبتمبر، الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا، في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل".

وتابع الوزير الروسي: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

ويعتمد اللقاح على فيروسات الغدة البشرية، التي تتمثل في نزلات البرد.

وأنتج أجسامًا مضادة ضد كورونا في الفئران والحيوانات الرئيسية، تحيد الفيروس بشكل فعال.