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فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 239 ألفا و349 حالة والوفيات 30327

10:02 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 239 ألفا و349 حالة والوفيات 30327

أرشيفية

باريس- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفا و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس وصل إلى 30327 حالة. في حين تعافى 82 ألفا و971 مصابا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.

فيروس كورونا باريس فرنسا

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