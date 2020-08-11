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الصين تكتشف كورونا في عبوات مأكولات بحرية مستوردة في مدينة بانتاي

09:29 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الصين تكتشف كورونا في عبوات مأكولات بحرية مستوردة في مدينة بانتاي

الصين

بكين- (د ب أ):

تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد في عينات من ثلاث منتجات من المأكولات البحرية المجمدة المستوردة في مدينة يانتاى شمال مقاطعة شاندونج في الصين، حسبما قالت حكومة المدينة في حسابها الرسمي على منصة ويبو اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ثلاث شركات مختلفة استوردت المأكولات البحرية على متن الباخرة نفسها عبر ميناء داليان، الذي شهد مؤخرا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يذكر منشور حكومة المدينة مصدر المأكولات البحرية المستوردة أو عدد الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة .

وتم حفظ معظم المأكولات البحرية في التخزين البارد ولم تدخل السوق مطلقا، باستثناء كمية صغيرة خرجت للمعالجة والتصدير في يانتاي، وفقا للمنشور .

وتم وضع أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه الشحنة من المأكولات البحرية قيد الحجر الصحي.

الصين مأكولات بحرية مدينة بانتاي فيروس كورونا

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