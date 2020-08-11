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العالم يتجاوز 20 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

03:39 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
العالم يتجاوز 20 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أفادت حصيلة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 20 مليون حالة.

وأوضحت أن هناك أكثر من 5 ملايين حالة تم تسجيلها في الولايات المتحدة من بين 20 مليونا وألف و19 حالة عالميا يشكلون أكثر من ربع عدد الحالات المصابة في العالم.

وجاءت البرازيل والهند في المركزين التاليين بـ 3 ملايين و2ر2 مليون إصابة على التوالي.

وحتى يوم الاثنين، توفي أكثر من 733 ألف شخص، جراء مرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا.​

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز أمريكا واشنطن

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