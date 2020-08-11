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ترامب: إجراءات مكافحة كورونا أنقذت الأرواح ودونها ربما تضاعف عدد الضحايا

01:06 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ترامب: إجراءات مكافحة كورونا أنقذت الأرواح ودونها ربما تضاعف عدد الضحايا

ترامب

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعامل إدارته مع جائحة كورونا، مساء اليوم الاثنين.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، من البيت الأبيض، إن إدارته بذلت جهدًا كبيرًا في مكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي أتخذتها إدارته نجحت في حماية الأرواح.

وتابع، أنه بدون تلك الإجراءات ربما تضاعف عدد ضحايا كورونا في بلاده إلى ١٠ أضعاف.

وقال الرئيس الأمريكي، إن بلاده حققت نتائج جيدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأجرت أعلى نسبة فحوصات في العالم.

وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في نهاية العام الجاري.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالبيت الأبيض، إلى أن نسبة الوفاة بكورونا في بلاده منخفضة مقارنة بعدة دول، مؤكدًا أن هناك تراجعًا في معدل الإصابات.

وأكد أن إدارته تعمل على مدار الساعة لإنقاذ ملايين الأرواح، مجددًا هجومه على الصين بوصفة لفيروس كورونا بالفيروس الصيني، والتي كررها مرارًا وتكرارًا في مؤتمرا صحفية سابقة.

وقال إن هناك تراجعًا في عدد المصابين الذين ينقلون للمستشفيات لتلقي العلاج من وباء كورونا.

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