الرئيس الأمريكي: حققنا نتائج جيدة في مكافحة كورونا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده حققت نتائج جيدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأجرت أعلى نسبة فحوصات في العالم.

وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في نهاية العام الجاري.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالبيت الأبيض، إلى أن نسبة الوفاة بكورونا في بلاده منخفضة مقارنة بعدة دول، مؤكدًا أن هناك تراجعًا في معدل الإصابات.

وأكد أن إدارته تعمل على مدار الساعة لإنقاذ ملايين الأرواح، مجددًا هجومه على الصين بوصفة لفيروس كورونا بالفيروس الصيني، والتي كررها مرارًا وتكرارًا في مؤتمرا صحفية سابقة.

وقال إن هناك تراجعًا في عدد المصابين الذين ينقلون للمستشفيات لتلقي العلاج من وباء كورونا.