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مصدر أمني كويتي: لم يقع تفجير داخل حدودنا مع العراق

12:36 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مصدر أمني كويتي: لم يقع تفجير داخل حدودنا مع العراق

انفجار - ارشيفية

الكويت - (د ب ا)

نفى مصدر أمني كويتي، مساء اليوم، وقوع تفجير داخل حدود دولة الكويت مع العراق.
ونقلت صحيفة "الانباء" الكويتية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الاثنين، عن المصدر القول إن الكويت لم يقع على حدودها أي تفجير مضيفًا: "لا يوجد شيء من هذا القبيل والأوضاع الحدودية لله الحمد مستقرة".

كانت مصادر صحفية، قد أفادت مساء اليوم الاثنين، بوقوع انفجار قرب معبر حدودي بين العراق والكويت.

وقالت المصادر إن "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت"، بحسب موقع السومرية نيوز الاخباري العراقي.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية أن "مجموعة مسلحة قامت باستهداف مركبات ومعدات أمريكية في منفذ جريشان الواقع على الحدود العراقية الكويتية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

العراق الكويت انفجار

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