اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية تعقد اجتماعًا برئاسة نائب وزير الخارجية

مصر - (أ ش أ)

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اجتماعًا اليوم الاثنين، بحضور ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية.

وتناول الاجتماع استئناف التحرك النشط على الساحة الأفريقية بالتزامن مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادى والرحلات الجوية ونشاط القطاع الخاص.

كما ناقشت اللجنة الخطوات المتخذة لتطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير وتعزيز نشاطها فى الدول الأفريقية، وتكثيف البنك المركزى جهوده لتدشين شركة ائتمان مخاطر الصادرات والاستثمارات المصرية في المستقبل القريب، وتوجه عدة بنوك مصرية لفتح فروع لها أو الاستحواذ على بنوك فى العواصم الأفريقية.