تركيا تسجل ١١٩٣ إصابة جديدة بكورونا و١٤ وفاة

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)

وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة الإصابات في عموم تركيا بلغت 241 ألفا و997، بعد تسجيل 1193 حالة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأفادت الوزارة بأن 603 أشخاص من إجمالي المصابين، حالتهم حرجة.

وأضافت أنه تم تسجيل 14 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و858.

وحسب بيانات الوزارة ، فإن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 224 ألفا و970 إثر تسجيل 1211 حالة شفاء.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر" إن معدل الالتهاب الرئوي لدى المرضى بلغ 2ر8 بالمئة، والعدد اليومي لاختبارات كورونا ارتفع إلى 62 ألفا و219.